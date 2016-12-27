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Захвативший заложницу в Москве мужчина покончил с собой

Удерживаемая им женщина освобождена

Мужчина, который захватил заложницу на Ельницкой улице в Москве, покончил с собой. Пожилая женщина, которую он удерживал, освобождена, передает ТАСС.

Во вторник ночью он мужчина открыл огонь по полицейским во время проведения обысков. Стражи правопорядка пытались его задержать по подозрению в грабеже, но он оказал вооруженное сопротивление. В результате ранения получили пять человек: три правоохранителя и два работника организации «Жилищник».

После нападения на полицейских мужчина забаррикадировался в соседней квартире, захватив в заложники женщину. Телеканал «360» передает, что силовики готовились к штурму квартиры на западе Москвы.

«Известия» ранее писали, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

Грабитель, ранивший пять человек в Москве, взял в заложники женщину

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Захвативший заложницу в Москве мужчина покончил с собой

Удерживаемая им женщина освобождена

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