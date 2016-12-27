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Власти ДНР передали Украине двух пленных в качестве жеста доброй воли‍

Анжелика Преснякова и Ольга Сворак были переданы руководителю центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану

Донецкая Народная Республика (ДНР) передала украинской стороне в качестве жеста доброй воли в одностороннем порядке двух пленных женщин.

Как сообщает агентство «РИА Новости», Анжелика Преснякова и Ольга Сворак были переданы руководителю центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану.

Операция по возращению людей состоялась между Донецком и Макеевкой. Автомобиль с представителями Киева после передачи покинул место мероприятия.

Ранее соответствующая договоренность была достигнута между главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким с одной стороны и депутатом Верховной рады Надеждой Савченко — с другой. На такой шаг лидеры республик пошли в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену на Украине.

При этом Рубан при передачи пленных отметил, что представляет «Офицерский корпус», а не лично Надежду Савченко.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Власти ДНР передали Украине двух пленных в качестве жеста доброй воли‍

Анжелика Преснякова и Ольга Сворак были переданы руководителю центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану

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