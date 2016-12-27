Украина заблокировала процесс обмена пленными

Советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Киев надеется на возобновление процесса обмена пленными в Донбассе в ближайшие дни. Однако в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не понимают, с чем Украина связывает свои надежды на «разморозку», поскольку именно по инициативе украинской стороны этот процесс зашел в тупик, и пока не ясно, что может сдвинуть его с мертвой точки.

В руководстве Донецкой и Луганской народных республик заявили «Известиям» о блокировании процесса обмена пленными Киевом. Более того, там отметили, что до 1 января 2017 года прорыва в этом вопросе ждать не стоит. Хотя ранее Юрий Тандит признался, что на Украине надеются на восстановление обмена пленными «в ближайшие дни», хотя заранее Киев никогда «не анонсирует освобождение», а просто делает «свое дело».

— Странно слышать заявления о надеждах на разморозку процесса обмена пленными от человека, который причастен к его заморозке. К сожалению, Украина категорически не желает действовать нормально в этих вопросах. Условие для возобновления процесса лишь одно — украинская сторона начнет что-то делать для решения этой проблемы. Сейчас они не предоставляют необходимые списки, не согласовывают никакие действия, а лишь имитируют бурную деятельность, в том числе такими заявлениями. Лично у меня есть желание найти тех, кто сможет простимулировать украинскую сторону, но пока не получается. За заявлениями Тандита ничего не стоит, они абсолютно голословные, а все проблемы — в их неконструктивном подходе, — рассказал «Известиям» заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего.

Между тем, по словам председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина, в Донбассе также надеются на разморозку процесса, однако пока Киев всячески этому препятствует.

— Мы тоже надеемся. Но на данный момент именно Украиной заблокирован обмен. Украинская сторона по сей день не подала официальные списки тех, кого она готова сейчас отпустить. Это проговаривалось, есть некое предварительное понимание, но эта цифра должна быть наполнена фамилиями, для того чтобы был конкретный предмет обсуждения. Киев этого не предоставляет и даже блокирует некие достигнутые ранее договоренности, — отметил в беседе с «Известиями» Денис Пушилин.

Депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко также винит в отсутствии прогресса по обмену пленными Украину. Он сообщил «Известиям», что в предварительных списках, полученных от Украины, значатся люди, которых уже давно обменяли.

— Причина торможения в рамках минского процесса — это позиция Украины, часто необоснованная. Киев абсолютно замораживает работу в различных подгруппах, в том числе и в вопросе обмена пленными. Хотя это условие есть в минском протоколе, и работа в этом отношении велась — были успешные обмены. Последние полгода по непонятным причинам Украина саботировала процесс. По сути, присутствовали махинации со списками. В тех списках, которые они предъявляли, были люди, которые уже давно на свободе. Эта информация поступила буквально две недели назад от нашего омбудсмена. Изучив списки, он обнаружил 40 человек, которые уже давно были обменяны. Большое участие в этом принимает служба безопасности Украины, которая не дает нормально вести процесс. Я вижу в этом попытку получить политические выгоды из этой «игры» с пленными. Хотя мы уже давно были готовы осуществить обмен по принципу «всех на всех», который был записан в Минских соглашениях, — отметил Руденко.

Вместе с тем главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили, что в качестве жеста доброй воли решили передать депутату Верховной рады Надежде Савченко двух пленных женщин. В Киеве подчеркнули, что «счастливы освобождению каждого заложника». Ранее появилась информация, что Украина намерена к Новому году передать ДНР и ЛНР 15 человек в одностороннем порядке, что «способствует гуманитарным жестам». На фоне подобных «добровольных» обменов причины торможения процесса в рамках Минских договоренностей действительно вызывают много вопросов.