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Польская община требует у Киева автономии для Львовщины

По мнению участников форума польской общины Львовской области, регион отстает в экономическом развитии от Польши на 50 лет

Фото:REUTERS/Gleb Garanich

Во Львове состоялся форум польской общины Львовской области, участники которого потребовали у властей Киева предоставить экономическую автономию региону.

Как сообщает «Пресса Украины», председатель объединения поляков Львовщины Сергей Лукъяненко заявил, что регион отстает от Польши в области экономического развития на 50 лет. Он добавил, что «Польша даст жителям Львовской области реализовать себя». Лукъяненко отметил, что перспектива у Львова «еще есть».

«Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», – приводит издание его слова.

По итогам форума принята резолюция с требованием к киевским властям предоставить Львовской области право экономической автономии.

Ранее права на автономию от украинских властей требовали русины и община венгров Закарпатья, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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Известия // воскресенье, 25 декабря 2016 года

Польская община требует у Киева автономии для Львовщины

Польская община требует у Киева автономии для ЛьвовщиныПо мнению участников форума польской общины Львовской области, регион отстает в экономическом развитии от Польши на 50 лет

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