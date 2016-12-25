Польская община требует у Киева автономии для Львовщины

Во Львове состоялся форум польской общины Львовской области, участники которого потребовали у властей Киева предоставить экономическую автономию региону.

Как сообщает «Пресса Украины», председатель объединения поляков Львовщины Сергей Лукъяненко заявил, что регион отстает от Польши в области экономического развития на 50 лет. Он добавил, что «Польша даст жителям Львовской области реализовать себя». Лукъяненко отметил, что перспектива у Львова «еще есть».

«Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», – приводит издание его слова.

По итогам форума принята резолюция с требованием к киевским властям предоставить Львовской области право экономической автономии.

Ранее права на автономию от украинских властей требовали русины и община венгров Закарпатья, напоминает «Федеральное агентство новостей».