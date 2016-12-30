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Пятница,
30 декабря
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Культурный уикенд: выбор «Известий»

Куда пойти и что посмотреть в новогодние выходные

Фото: Централ Партнершип

«Три богатыря и Морской царь» (6+)

Фото: Наше Кино


Режиссер: Константин Феоктистов, роли озвучивали: Сергей Маковецкий, Олег Куликович, Сергей Соловьев

Трем богатырям — Добрыне, Илье и Алеше — предстоит сразиться с самим Морским Царем, утопившем Киев и вознамерившемся жениться на супруге Добрыни — красавице Настасье. А всё из-за того, что конь Юлий снова втянул Князя Киевского в жульническую авантюру...

«Викинг»​​​​​​​ (18+)

Режиссер: Андрей Кравчук, в ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова

Вольное переложение древнерусского литературного памятника «Повесть временных лет», рассказывающее о том, каким в годы молодости был креститель Руси, князь Владимир. Создатели картины обещают невероятную компьютерную графику, масштабные сцены боев на воде и суше, а также интригующую любовную линию.

«Снежная королева 3. Огонь и лед» (6+)

Фото: UPI

Режиссер: Алексей Цицилин, роли озвучивали: Иван Охлобыстин, Наталия Быстрова

Новая история о похождениях легкомысленного тролля Орма, отважной девочки Герды и мальчика Кая. На этот раз опасность угрожает не только им, но и всему миру: Снежная Королева готовится взять реванш.  

Вадим Самойлов и песни «Агаты Кристи» (12+)

Фото: ТАСС/Наталья Родина

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Специальный предновогодний концерт одного из основателей легендарной группы. Вадим Самойлов сыграет программу из лучших хитов коллектива. Произведения предстанут в аутентичном звучании — такими поклонники коллектива слышали их много лет назад. Также в афише — композиции из сольных проектов Вадима и новые авторские песни.

30 декабря, 20.00, клуб «16 тонн»

Хор Турецкого (6+)

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев


В программе концерта легендарного коллектива — аранжировки хитов современной эстрады, романсов, военных песен и классических произведений. Ну и фирменные сюрпризы музыкантов — такие как имитация звучания ритм-секции и различных инструментов.

30 декабря, 20.30, Государственный Кремлевский дворец

Владимир Спиваков приглашает (12+)

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков


Традиционное предновогоднее выступление Владимира Спивакова и музыкантов Национального филармонического оркестра России. На этот раз гостем маэстро станет всемирно известный бас, солист Мариинского театра, двукратный обладатель премии Grammy Ильдар Абдразаков. В программе — популярная русская и зарубежная классика.

31 декабря, 19.00, Светлановский зал Дома музыки

«Сказки Пушкина» (18+)

Фото: пресс-служба Театра Наций


В основе первого российского спектакля Роберта Уилсона лежит несколько сказок Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке», «Медведиха», а также фрагменты поэмы «Руслан и Людмила». Для создания световой и сценографической партитуры спектакля мэтр европейской режиссуры провел огромное исследование, подробно изучив не только сказки, но и иллюстрации к ним, историю их появления, фольклорные составляющие и т.д. Результатом стали сложные визуальные образы, доступные, впрочем, не только театроведам и филологам.

30 декабря, 19,00; 31 декабря, 14.00, Театр Наций, Основная сцена

«Тайна заколдованного принца» (6+)

Спектакль по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик» к одноименному балету Петра Ильича Чайковского. Классическая история о том, как важно быть ребенком и не потерять его в себе, вступив в пору зрелости. История о вере и любви, наивности и доброте. На сцене множество чудес — от песочной анимации и видеопроекции до оживающих игрушек и театра теней.

31 декабря, 12.00, 17.00; «Ленком»

«Осторожно, эльфы!» (6+)

Фото: пресс-служба Театра Наций


Режиссеры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов представляют маленьким зрителям детектив «Осторожно, Эльфы!». Интерактивный спектакль повествует о расследовании важного дела: пропала девочка, и, кажется, в этом замешаны опасные эльфы. Они действуют аккуратно и стараются оставаться незамеченными: рассказывают ребятам удивительные истории и погружают в мир фантазий, выбраться из которого невероятно сложно.

30 и 31 декабря, 12.00, 15.00, Театр Наций, Малая сцена

Мистическое шоу «Вернувшиеся»

Фото: пресс-служба особняка «Дашков»

Американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти привезли в Россию уникальные технологии работы с актерами и пространством: действие, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», происходит в старинном особняке в центре Москвы. В доме возникли десятки потайных ходов и дверей, а в результате  репетиций, которые велись в течение шести месяцев и в строжайшей тайне, актеры освоили уникальные методики взаимодействия с аудиторией.

30 декабря, 19.00, Особняк «Дашков»

«Сказки Андерсена» 

Музей Анатолия Зверева представляет новый выставочный проект «Сказки Андерсена». В основу экспозиции легли иллюстрации Анатолия Зверева к четырем сказкам Ганса-Христиана Андерсена — «Соловей», «Дикие лебеди», «Русалочка» и «Новое платье короля». 

До 19 марта 2017 года, Музей Анатолия Зверева

«Театральный маскарад»

Праздники преображают реальность в фантастический мир, где есть место сказке и чудесным перевоплощениям, смеху и свободе. На интерактивной выставке в Доме-музее М.С. Щепкина посетители познакомятся с настоящими традиционными карнавальными костюмами и старинными аксессуарами вроде жабо или зрительных трубочек, узнают об истории карнавала и значении цветов в костюме и попробуют создать эскиз своего наряда из бумаги и ткани.

До 15 января 2017 года, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина 

«Элегантный век»

Елена Киселева принадлежит к плеяде русских женщин, имена и творчество которых украсили отечественное искусство начала XX века. Но художница, одна из любимых учениц Ильи Репина, была забыта, а ее творческое наследие рассеяно по частным собраниям. Музей русского импрессионизма восстановил историческую несправедливость и устроил ретроспективную выставку.

До 12 марта 2017 года, Музей русского импрессионизма

«Багатели»

Одна из финальных выставок года в ГМИИ — живопись на стекле, акварели и рисунки Василия Кандинского, который родился 16 декабря ровно 150 лет назад. Работы Кандинского на стекле выставляют редко, хотя они весьма любопытны: художник работал над ними в 1915–1920 годах, следуя баварской народной традиции Hinterglasmalerei. В этих работах Кандинский возвращается к своей ранней доабстрактной эстетике и изображает бытовые сценки в примитивистской манере.

До 12 января 2017 года, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Культурный уикенд: выбор «Известий»

Культурный уикенд: выбор «Известий»Куда пойти и что посмотреть в новогодние выходные

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