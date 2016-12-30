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Спортивные новогодние каникулы с «Известиями»

Молодежный ЧМ по хоккею, единственный оставшийся у России этап Кубка мира по сноуборду, boxing-day в английском футболе, немецкий этап в биатлоне и битва лидеров Востока в КХЛ

Фото: TASS/Zuma/Joel Marklund

Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Заключительные матчи группового турнира и плей-офф

Самым статусным спортивным событием, проходящим в разгар новогодних праздников, традиционно является молодежный чемпионат мира по хоккею, давно не уступающий по популярности взрослому ЧМ, а иногда соперничающий с Олимпиадой и Кубком мира. Для России в период нахождения на посту главного тренера «молодежки» Валерия Брагина это соревнование неизменно оборачивается борьбой за медали. В свое третье пришествие в команду он выиграл серебро двух последних молодежных чемпионатов. В 2005 году, будучи помощником Сергея Герсонского, Брагин также привел Россию ко второму месту. А в свой второй приход в команду 60-летний специалист добился серебра в 2012 году и золота в 2011 году.

Нынешний турнир наши хоккеисты начали с поражения от хозяев-канадцев (3:5), однако затем разгромили Латвию (9:1). Теперь им предстоят матчи в группе с США и Словакией. В схватку с последними наши ребята вступят почти одновременно с наступлением Нового года в европейской части России. Затем им предстоит борьба за медали в плей-офф, где, помимо наших традиционных конкурентов, вновь может оказаться Дания. В прошлом году датчане, считавшиеся «хоккейным карликом», сумели выйти в четвертьфинал МЧМ, где едва не выбили из борьбы Россию, дав ей сравнять счет лишь за 44 секунды до финальной сирены. Сейчас скандинавы снова удивляют публику, победив в групповом турнире действующих чемпионов мира  финнов. Для повторения прошлогоднего успеха Дании нужно набрать очки в одном из двух матчей с Чехией и Швейцарией. Финны же, в свою очередь, рискуют и вовсе не выйти из группы.

29 декабря, 23.30, Россия  США; 1 января, 4.00, Россия  Словакия. Арена Air Canada Centre (Торонто, Канада). 23 января, 21.00, 23.30, 1.30, 4.00, четвертьфиналы. 45 января, 23.00, 3.30, полуфиналы. 5 января, 23.30, матч за третье место. 6 января, 4.00, финал. Арены Air Canada Centre (Торонто, Канада) и «Белл-Центр» (Монреаль, Канада). Прямые трансляции на «Матч ТВ».

Биатлон. Этап Кубка мира в Оберхофе

Биатлонисты со всего мира не будут прерывать сезон даже в новогодние праздники. В последние дни декабря они проведут рождественскую гонку в Гельзенкирхене, а уже 5 января закончат отдых и проведут первый из двух немецких этапов Кубка мира (второй пройдет в Рупольдинге уже по окончании всех праздников). После неудачного старта сезона в шведском Эстерсунде наши биатлонисты набрали неплохой ход. Лидер сборной Антон Шипулин почти не сходит с пьедестала и уверенно идет вторым в общем зачете Кубка мира после непобедимого француза Мартена Фуркада. Не отстают и остальные россияне: Максим Цветков (6-е место), Антон Бабиков (13) и Матвей Елисеев (16). Относительных успехов добился даже пребывающий в кризисе российский женский биатлон  на последнем декабрьском этапе в чешском Нове-Место Татьяне Акимовой удалось взять золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

5 января, 16.15, мужской спринт; 6 января, 16.15, женский спринт. 7 января, 13.30, мужская гонка преследования; 16.40, женская гонка преследования; 8 января, 14.30, мужской масс-старт; 16.40, женский масс-старт. Трасса DKB-Ski-Arena (Оберхоф, Германия). Прямые трансляции на «Матч ТВ».

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

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Сноуборд. Этап Кубка мира в зачете AFU

Соревнования в дисциплине «Биг эйр» пройдут 7 январе в Москве, и это будет единственный из зимних этапов Кубка мира, сохранившийся в нынешнем сезоне у России после публикации второй части доклада председателя комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Ранее Тюмень лишилась этапов Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, а Челябинск  по конькобежному спорту. Таким образом, это будет одно из немногих крупных соревнований в Москве, которые можно будет в начале января посетить лично. Несмотря на то что в AFU сейчас нет российских звезд (в отличие от PAR  параллельного слалома, где в общем зачете Кубка мира лидирует Андрей Соболев), мероприятие вызовет интерес приездом всех лидеров сезона.  

7 января, УСЦ «Крылатское». Прямая трансляция на «Матч! Арена».

Фото: страница Софьи Федоровой в Facebook


Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»  «Манчестер Сити»

Английская премьер-лига  единственный футбольный турнир, не прерывающийся на новогодние праздники. В рамках так называемого boxing-day вечером 31 декабря сойдутся главные преследователи лидирующего в чемпионате Англии «Челси». «Ливерпуль» после первой «предсезонки» Юргена Клоппа всерьез включился в чемпионскую гонку и имеет редкий шанс прервать затяжную серию без побед в национальном первенстве (последний успех «мерсисайдцев» в родном чемпионате случился в 1990 году). «Манчестер Сити» с приходом Хосепа Гвардиолы очень тяжело находил свою игру, но к зиме снова предстал топ-клубом и попытается уйти в погоню за лидерами.

31 декабря, 20.30. Стадион «Энфилд» (Ливерпуль). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Фото:TASS/AP/Jon Super


Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Ак Барс» (Казань)  «Металлург» (Магнитогорск)

В минувший вторник клуб из столицы Татарстана обыграл в овертайме лидирующий в «регулярке» СКА, прервав 9-матчевую победную серию питерцев. В рождественский день команде Зинетулы Билялетдинова предстоит битва с действующим обладателем Кубка Гагарина «Металлургом». Казанцы получат один из последних шансов догнать «Магнитку» в борьбе за первое место в Восточной конференции.

Фото: ТАСС/Николай Александров

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7 января, 17.00. «Татнефть-Арена» (Казань, Россия). Прямая трансляция на канале КХЛ.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Спортивные новогодние каникулы с «Известиями»

Спортивные новогодние каникулы с «Известиями»Молодежный ЧМ по хоккею, единственный оставшийся у России этап Кубка мира по сноуборду, boxing-day в английском футболе, немецкий этап в биатлоне и битва лидеров Востока в КХЛ

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