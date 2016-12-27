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СК возбудил дело против иркутского замминистра из-за «Боярышника»

Евгения Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)

В отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Это связано с массовым отравлением концентратом для ванн «Боярышник», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Нефедова отвечала за контроль за предоставлением земельных участков под временные сооружения. В одном из павильонов за последние два года трижды обнаруживал факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции. Арендатора предупреждали и неоднократно штрафовали.

«Она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре текущего года в нем реализовывалась спиртосодержащая жидкость «Боярышник», которая стала причиной массовой гибели людей», — говорится в сообщении СКР.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

СК возбудил дело против иркутского замминистра из-за «Боярышника»

Евгения Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»)

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