Шойгу выделит 70 квартир ансамблю им. Александрова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооруженных сил», — сказал Шойгу, передает ТАСС.

Министр также напомнил о том, что уже принято решение о присвоении имени руководителя ансамбля Валерия Халилова военному музыкальному училищу.

Глава Минобороны РФ также отметил, что ведомство делает все для поиска тел жертв авиакатастрофы и расследования трагедии.

