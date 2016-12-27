Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Шойгу выделит 70 квартир ансамблю им. Александрова

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что ведомство делает все для расследования причин катастрофы Ту-154

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился выделить 70 квартир ансамблю им. Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

«Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова, главный ансамбль Вооруженных сил», — сказал Шойгу, передает ТАСС.

Министр также напомнил о том, что уже принято решение о присвоении имени руководителя ансамбля Валерия Халилова военному музыкальному училищу.

Глава Минобороны РФ также отметил, что ведомство делает все для поиска тел жертв авиакатастрофы и расследования трагедии.

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Шойгу выделит 70 квартир ансамблю им. Александрова

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что ведомство делает все для расследования причин катастрофы Ту-154

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Иосиф Пригожин

продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке