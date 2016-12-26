Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя генерала Халилова

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу.



Валерий Халилов служил начальником военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ. В апреле 2016 года его назначили художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Как главный военный дирижер России он неоднократно руководил сводным военным оркестром на парадах ко Дню Победы.

Как передает телеканал «360», в здании ансамбля имени Александрова развернут оперативный штаб, где родственникам жертв авиакатастрофы оказывают необходимую медпомощь.

Родственники каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны РФ получат компенсацию в размере 5,8 млн рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить необходимые документы для оказания семьям погибших финансовой помощи в размере 1 млн рублей.

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. В настоящее время спасатели нашли тела 11 погибших и 154 фрагмента самолета. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», артисты Ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.



26 декабря официально объявлено днем национального траура в России.



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