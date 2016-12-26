Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя генерала Халилова

Худрук ансамбля имени Александрова погиб при крушении самолета Ту-154 над Черным морем

Фото: страница Валерия Иргита в Facebook

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Решение об этом принял министр обороны России Сергей Шойгу.

Валерий Халилов служил начальником военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ. В апреле 2016 года его назначили художественным руководителем Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Как главный военный дирижер России он неоднократно руководил сводным военным оркестром на парадах ко Дню Победы.

Как передает телеканал «360», в здании ансамбля имени Александрова развернут оперативный штаб, где родственникам жертв авиакатастрофы оказывают необходимую медпомощь.

Родственники каждого военнослужащего и гражданских служащих Минобороны РФ получат компенсацию в размере 5,8 млн рублей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить необходимые документы для оказания семьям погибших финансовой помощи в размере 1 млн рублей.

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. В настоящее время спасатели нашли тела 11 погибших и 154 фрагмента самолета. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», артисты Ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

26 декабря официально объявлено днем национального траура в России.

Читайте также:

Валерий Халилов: «Вдохновение мое — это армия»

Борт Минобороны могло погубить плохое топливо

«Хочу, чтобы всё работало и тогда, когда меня не будет»


Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя генерала Халилова

Московскому военно-музыкальному училищу присвоят имя генерала ХалиловаХудрук ансамбля имени Александрова погиб при крушении самолета Ту-154 над Черным морем

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке