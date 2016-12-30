Мы без сбоев выплатили все пенсии

Самым значимым для граждан итогом работы Пенсионного фонда России в этом году стало получение нашими пенсионерами, федеральными льготниками и семьями — владельцами сертификатов на материнский капитал в срок и в полном объеме всех видов пенсий и социальных выплат. С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей. С 1 апреля 2016 года также на 4% были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению около 3,9 млн пенсионеров, из которых 3,1 млн пенсионеров — получатели социальных пенсий. В результате средний размер социальной пенсии составил более 8,6 тыс. рублей. В феврале на 7% были проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) — самой массовой социальной выплаты ПФР. Это повышение затронуло более 15 млн федеральных льготников. Все индексации Пенсионный фонд провел своевременно, выполнив все нормы законодательства.

При этом 2016 год стал первым годом, когда реализовалось решение об индексации страховых пенсий только неработающим пенсионерам, а вот пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, повышаются всем получателям независимо от факта работы пенсионера. Страховые пенсии граждан, работавших в предшествующий год, были увеличены в августе в рамках традиционной беззаявительной корректировки пенсий. Страховые пенсии работающих пенсионеров теперь повышаются на все пропущенные индексации после завершения пенсионером трудовой деятельности. Для того чтобы уволившиеся с работы пенсионеры не были вынуждены приходить в Пенсионный фонд и приносить подтверждающие документы, была введена специальная ежемесячная отчетность работодателей, из которой мы оперативно узнаем, кто из пенсионеров прекратил работать, кому надо проиндексировать пенсию.

В 2016 году Пенсионный фонд России завершает администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Мы успешно справились со сбором страховых взносов, обеспечив поступление более 4 трлн рублей страховых взносов в бюджет ПФР. Это на 6,7% больше, чем в прошлом году, и даже несколько выше уточненного прогноза сбора. При этом уровень задолженности страхователей — всего 1,2% от суммы начисленных взносов. С 2017 года ответственным за сбор страховых взносов будет ФНС, а ПФР в полном объеме будет осуществлять функцию учета и формирования пенсионных прав граждан, назначать и финансировать пенсии и социальные выплаты.

В 2016 году в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета было принято решение о единовременной выплате всем пенсионерам в 5000 рублей для компенсации роста потребительских цен. Выплата будет осуществлена Пенсионным фондом России в полном объеме в установленные сроки — с 13 по 28 января 2017 года. Единовременную выплату вместе с пенсией за январь получат пенсионеры, у которых дата доставки пенсии с 13 до 28 января. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3-го по 12-е число месяца, выплата 5000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года отдельной доставкой.

Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Приоритетной задачей ПФР в 2016 году было развитие технологической базы, отвечающей требованиям информационной безопасности, и системы оказания государственных услуг ПФР гражданам с учетом изменений в пенсионном и социальном законодательстве. В этом году завершается четырехлетняя работа над новой автоматизированной информационной системой Пенсионного фонда (АИС ПФР), которая дает ПФР возможность повысить качество и сократить сроки оказания государственных услуг.

В результате внедрения новой АИС ПФР в значительной степени вырос уровень доступности получения гражданами государственных услуг ПФР. Сегодня госуслуги ПФР можно получить не только в клиентских службах ПФР, но и в многофункциональных центрах (МФЦ) и дистанционно, то есть в электронном виде. Для граждан в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР создан и работает 31 электронный сервис, большинство из которых являются государственными услугами. Основные государственные услуги ПФР можно также получить через Единый портал госуслуг.

Важно отметить, что услуги ПФР в электронном виде предоставляются только тем гражданам, которые имеют регистрацию на Едином портале госуслуг, где уже зарегистрировано порядка 30 млн человек. Для расширения доступа граждан к получению услуг в электронном виде в течение 2016 года Пенсионный фонд вел активную работу по созданию в своих клиентских службах центров регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В территориальных органах ПФР было создано почти 2,5 тыс. таких центров, в которых предоставляются услуги по созданию учетной записи на портале госуслуг и подтверждению личности. В ходе визитов в клиентские службы ПФР было зарегистрировано уже более 1,5 млн граждан.

Электронные сервисы личного кабинета гражданина полезны для граждан всех возрастов. Будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления работодателей, рассчитать размер своей будущей пенсии. Те, кто уже собирается на пенсию, — обратиться за ее назначением. А пенсионеры — управлять доставкой пенсии и получать справочные документы о размерах пенсии и социальных выплат. Владельцам сертификата на материнский капитал удобен сервис информирования о размере (или остатке) средств материнского капитала, а также есть возможность подать заявления на получение сертификата на материнский капитал и на распоряжение его средствами.

Только в 2016 году через личный кабинет гражданина и Единый портал госуслуг в Пенсионный фонд поступило 12 млн обращений граждан, которые подали в ПФР различные заявления или воспользовались сервисами информирования о своих пенсионных и социальных правах. Мы получили более 700 тыс. электронных заявлений о назначении пенсии и порядка 800 тыс. заявлений об изменении варианта ее доставки, более 7 млн граждан получили информацию о формировании своей пенсии — выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счета.

Каждое третье решение о назначении пенсии вынесено по заявлениям, которые поступили в электронном виде, из них 80% без приглашения гражданина на прием в ПФР. При этом в 2016 году электронных заявлений о назначении пенсий поступило в восемь раз больше, чем в 2015 году.

В 2016 году Пенсионный фонд приступил к онлайн-выдаче свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). На сегодня функция выдачи или замены СНИЛС в режиме реального времени реализована во всех 2,5 тыс. клиентских служб ПФР. Среднее время регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования теперь составляет менее минуты, а раньше гражданин приходил к нам за карточкой свидетельства обязательного пенсионного страхования второй раз минимум через пять дней.

Много хороших новостей было связано с популярной и значимой для нашего общества программой материнского капитала. Прежде всего они связаны с решением государства о продлении программы до конца 2018 года. В целом же уже 55% семей из 7,5 млн полностью распорядились материнским капиталом. Самым востребованным направлением остается использование этих средств для улучшения жилищных условий — так поступили 92% семей, которые уже распорядились материнским капиталом.

В 2016 году территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от всех, имеющих право на материнский капитал) на 44 млрд рублей. Показательно, что более 255 тыс. заявлений на эту выплату мамы направили в ПФР в электронном виде через личный кабинет гражданина.

Еще один важный проект ПФР в 2016 году — это создание государственной информационной системы Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Реестр представляет собой единую базу данных для всех ведомств, которые занимаются вопросами реабилитации инвалидов, а также для самих граждан, признанных инвалидами. ФРИ содержит в себе актуальную информацию об оказанных инвалидам госуслугах — из МСЭ, ФСС, ПФР, Минобрнауки, Минздрава и Роструда, что позволит избежать многократного и разнонаправленного документооборота между госведомствами и необходимости предоставления инвалидом документов для получения госуслуг.

Для граждан, признанных инвалидами, мы в специальном разделе интернет-сайта ПФР (а позже на отдельном сайте) в 2017 году откроем специальный электронный сервис информирования, в котором гражданин сможет узнать о группе и сроке установленной ему инвалидности, индивидуальной программе реабилитации и абилитации, ее исполнении, информацию о назначенных социальных выплатах и пенсии.

В 2017 году мы продолжим назначать и финансировать пенсии и социальные выплаты, а также работать над повышением качества предоставления государственных услуг ПФР гражданам и эффективности всех направлений деятельности фонда.