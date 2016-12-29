Минаков и Мирзаев могут продолжить карьеру в UFC

Российские бойцы Расул Мирзаев и Виталий Минаков могут продолжить свою карьеру в ведущем американском промоушене UFC. По информации «Известий», оба спортсмена ведут переговоры с компанией Даны Уайта и близки к достижению соглашения.

— У Минакова заканчивается контракт с Bellator, — рассказал «Известиям» источник из окружения спортсменов. — По моим данным, Виталий очень заинтересован в дебюте в UFC и не будет продлевать соглашение с нынешним работодателем. Минаков хочет попробовать себя в ведущей бойцовской организации и сразиться с лучшими мировыми спортсменами.

Сам тяжеловес также признался «Известиям», что готов побиться за пояс чемпиона в UFC, и посетовал на возрастных бойцов в тяжелом дивизионе.

— Сегодня в UFC есть все условия для того, чтобы выходить и биться за пояс чемпиона в тяжелом весе, — сказал Виталий Минаков. — Большинство спортсменов этой весовой категории — возрастные ребята, выступавшие еще во времена доминирования Федора Емельяненко. Несмотря на огромный опыт, их карьера уже идет на спад. Так что надо пробовать себя и пытаться завоевать пояс чемпиона в тяжелом весе в лучшем промоушене мира. В российском ММА я уже достиг своего максимума. Хочется понять, чего я стою на международном уровне.

Другой претендент на контракт с UFC — Расул Мирзаев в свое время был близок к подписанию соглашения с американской организацией, но договор не был заключен. Теперь же исход переговоров кажется более благоприятным.

— Расул уже всем и всё доказал на российском уровне, — продолжил источник. — Несмотря на то что недавно он потерпел первое в профессиональной карьере поражение, объективно Мирзаев перерос внутренний чемпионат и ему пора выходить на более высокий уровень. На сегодняшний день в России нет соперников, способных биться с ним на равных.

Сам боец в очередной раз признался, что возможность попробовать силы в UFC является для него главной спортивной целью.

— Мне нужно всего три боя, чтобы выйти на поединок за чемпионский титул, — заявил «Известиям» Расул Мирзаев. — Я не хочу быть «спортсменом для внутреннего пользования», хочу выступать в лучшем мировом промоушене и побеждать лучших бойцов. Дебют в UFC — не просто цель. Это мечта всей моей жизни.

Информацию о ведущихся с UFC переговорах «Известиям» подтвердил промоутер и генеральный директор компании Fight Nights Камил Гаджиев.

— Основной интерес Виталия в ММА сейчас — подписание контракта с ведущим промоушеном UFC, — рассказал промоутер. — Несколько лет Виталий был клиентом Bellator, являлся чемпионом этой организации, но в последние годы их пути разошлись. Причина в том, что он хочет выступать в лучшей организации мира и быть ее чемпионом. Мы считаем, что у него есть все возможности для того, чтобы стать сильнейшим тяжеловесом в мире. Что касается Расула, то и тут ни для кого не новость, что он давно хочет попробовать свои силы в UFC. Я приложу все силы для того, чтобы помочь ему исполнить мечту.

Виталий Минаков — четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта по дзюдо. Свой первый бой в ММА Виталий провел 4 апреля 2010 года против Руслана Кабдуллина. На пятой минуте поединка соперник Минакова сдался. За время выступлений в ММА российский чемпион одержал 18 побед, не потерпев при этом ни одного поражения. Девять раз тяжеловес нокаутировал своих соперников, семь раз вынуждал их сдаться и лишь дважды дожидался решения судей в свою пользу.



30-летний Расул Мирзаев начал свой спортивный путь в армии — он участвовал в чемпионатах по троеборью, рукопашному бою и боевому самбо. ММА начал заниматься в 2007 году. Свой первый поединок Мирзаев провел в Ярославле против местного чемпиона, одержав победу болевым приемом на руку. В послужном списке бойца — 18 боев в ММА, в которых до последнего поединка он не знал поражений. В девяти схватках победа была одержана нокаутом, четыре раза Расул вынуждал своих соперников сдаться, столько же раз победу бойцу присуждали рефери.



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