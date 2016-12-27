Президент Болгарии обвинил Россию в разрушении Евросоюза изнутри

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

С точки зрения президента Болгарии, «есть много признаков того», что РФ якобы финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других странах Европы. Таким образом, считает Плевнелиев, Россия пытается «подорвать ЕС изнутри», передает «РИА Новости».

Он также считает, будто Россия сейчас преследует ту же цель, что и когда-то СССР: «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права». Плевнелиев добавил, что жители ЕС должны знать, «что происходит» и на что направлена «русская пропаганда».