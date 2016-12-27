В России отзовут почти 4,5 тыс. Volkswagen

На автомобилях обновят ПО блока управления коробки передач
«Фольксваген Груп Рус» отзовет 4481 автомобиль марки Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, проданных с 2013 по 2016 год.
Причиной отзыва стала возможность возникновения в автомобилях «повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», сообщается на сайте Росстандарта.
На автомобилях будет выполнено обновление ПО блока управления коробки передач.
Уточняется, что владельцев Volkswagen, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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