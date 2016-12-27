В России отзовут почти 4,5 тыс. Volkswagen

«Фольксваген Груп Рус» отзовет 4481 автомобиль марки Volkswagen типов Caddy, Golf и Jetta, проданных с 2013 по 2016 год.

Причиной отзыва стала возможность возникновения в автомобилях «повреждения аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме. Это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы», сообщается на сайте Росстандарта.

На автомобилях будет выполнено обновление ПО блока управления коробки передач.

Уточняется, что владельцев Volkswagen, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.