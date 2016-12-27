Савченко представила новое общественное движение

Депутат Верховной рады Надежда Савченко представила во Львове новую гражданскую платформу «Руна».

«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. «Руна» не будет политическим проектом. Партия — это анахронизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно», — сказала бывшая военнослужащая в ходе пресс-конференции.

Она также представила концепцию нового движения. Суть платформы в том, что «изменения в системе должны произойти не в лицах, а именно в том, что люди должны направить власть, чтобы реализовать право украинца жить так, как чувствует его аутентичная душа», — цитирует Савченко ТАСС.

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