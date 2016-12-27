Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Савченко представила новое общественное движение

Платформа получила название «Руна»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко представила во Львове новую гражданскую платформу «Руна».

«Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. «Руна» не будет политическим проектом. Партия — это анахронизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно», — сказала бывшая военнослужащая в ходе пресс-конференции.

Она также представила концепцию нового движения. Суть платформы в том, что «изменения в системе должны произойти не в лицах, а именно в том, что люди должны направить власть, чтобы реализовать право украинца жить так, как чувствует его аутентичная душа», — цитирует Савченко ТАСС.

Читайте также: 

СБУ допросила Савченко

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Савченко представила новое общественное движение

Платформа получила название «Руна»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке