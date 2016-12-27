Депутат ГД обратился в Генпрокуратуру в связи с убийством медведя

Депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Владимир Панов, занимающий должность замглавы комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды, обратился в Генпрокуратуру в связи с жестоким убийством медведя в Якутии.

«Медведь является одним из символов нашей страны, к нему всегда было особое отношение. Но неважно, какое животное было убито, — человек должен ответственно относиться ко всем», — подчеркнул парламентарий. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что животное было убито не во время охоты и это не была самооборона. «Водители просто издевались над животным, а это уже уголовное преступление», — пояснил Владимир Панов.

Ранее в сети появилась запись, на которой вахтовики на двух машинах «Урал» в Якутии несколько раз намеренно переехали медведя. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.