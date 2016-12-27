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На Ставрополье изъято более 1,5 тыс. л «Боярышника»

Экспертиза подтвердила наличие опасных для здоровья веществ в составе продукции

Сотрудники полиции Ставропольского края изъяли более 1,5 тыс. л спиртосодержащего средства «Боярышник», от отравления которым на данный момент скончались уже 77 человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, незаконная оптовая реализация лосьона проводилась на территории одного из рынков Ставрополя.

«Из незаконного оборота изъято и направлено на исследование более 1,5 тыс. л данной продукции»,  пояснила представитель министерства, отметив, что экспертиза подтвердила наличие опасных для жизни веществ в составе лосьона. Ее слова приводит ТАСС.

В результате отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт, в Иркутской области скончались 77 человек, еще 16 находятся в больницах. Накануне Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

На Ставрополье изъято более 1,5 тыс. л «Боярышника»

Экспертиза подтвердила наличие опасных для здоровья веществ в составе продукции

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