Васильева открыла центр подготовки спасателей среди студентов России

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева приняла участие в церемонии открытия Всероссийского центра подготовки добровольных студенческих спасательных формирований в Московском технологическом университете (МИРЭА).

Мероприятие прошло по случаю Дня спасателя Российской Федерации.

«Мы присутствуем на открытии центра, который ждали, центра, который должен стать координационный центром, методическим центром, воспитательным центром для всех спасательных студенческих отрядов нашей страны», — приводит ТАСС слова Ольги Васильевой.

Она также подчеркнула, что сейчас в стране действует более 200 отрядов спасателей из студентов и они круглосуточно несут свою вахту в городах РФ. «Спасать нельзя в какое-то определенное время, это состояние души, сердца», — отметила Ольга Васильева.