Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
27 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Васильева открыла центр подготовки спасателей среди студентов России

Глава Минобрнауки отметила, что в стране сейчас действует более 200 студенческих спасательных формирований

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева приняла участие в церемонии открытия Всероссийского центра подготовки добровольных студенческих спасательных формирований в Московском технологическом университете (МИРЭА).

Мероприятие прошло по случаю Дня спасателя Российской Федерации.

«Мы присутствуем на открытии центра, который ждали, центра, который должен стать координационный центром, методическим центром, воспитательным центром для всех спасательных студенческих отрядов нашей страны», — приводит ТАСС слова Ольги Васильевой.

Она также подчеркнула, что сейчас в стране действует более 200 отрядов спасателей из студентов и они круглосуточно несут свою вахту в городах РФ. «Спасать нельзя в какое-то определенное время, это состояние души, сердца», — отметила Ольга Васильева.

Читайте также:

Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Васильева открыла центр подготовки спасателей среди студентов России

Глава Минобрнауки отметила, что в стране сейчас действует более 200 студенческих спасательных формирований

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

В Сочи прошел траурный митинг в память о жертвах катастрофы Ту-154

Третий день люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу, образовавшемуся на набережной города

Мнение

Александр Ткачев

министр сельского хозяйства РФ

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Ильяс Умаханов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Горбачев

авиационный эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке