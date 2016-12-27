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Вторник,
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Москвичка пролетела семь этажей в мусоропроводе и осталась жива

Юная пострадавшая госпитализирована с переломом ноги

Девушка пролетела семь этажей в мусоропроводе в доме на северо-западе Москвы и осталась жива.

Об этом заявили источники в экстренных службах столицы.

«Она упала с седьмого этажа»,  цитирует «РИА Новости» заявление спасателей.

Они добавили, что 15-летняя девушка была извлечена из мусоросборника на первом этаже девятиэтажного дома.

Сообщается, что она была госпитализирована с переломом ноги в 7-ю городскую клиническую больницу.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Москвичка пролетела семь этажей в мусоропроводе и осталась жива

Юная пострадавшая госпитализирована с переломом ноги

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