Москвичка пролетела семь этажей в мусоропроводе и осталась жива

Девушка пролетела семь этажей в мусоропроводе в доме на северо-западе Москвы и осталась жива.

Об этом заявили источники в экстренных службах столицы.

«Она упала с седьмого этажа», — цитирует «РИА Новости» заявление спасателей.

Они добавили, что 15-летняя девушка была извлечена из мусоросборника на первом этаже девятиэтажного дома.

Сообщается, что она была госпитализирована с переломом ноги в 7-ю городскую клиническую больницу.

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