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Обаме могут дать право ввода санкций за кибератаки на избиркомы

На данный момент у президента США Барака Обамы нет возможности для введения ограничений за попытку вмешательства в выборы

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президенту США Бараку Обаме могут дать право ввода санкций за кибератаки на избиркомы страны.

Об этом заявила газета The Washington Post.

Сейчас у главы Белого дома есть право вводить санкции против лиц, которые совершали кибератаки с целью нанести вред экономической и национальной безопасности США. Но когда вводились эти правила, никто не мог подумать, что атаке может подвергнуться избирательная система страны, сообщает ТАСС.

Задача администрации президента сейчас  приравнять избирательную систему к критически значимой для США структуре и при этом сделать так, чтобы следующий президент не смог быстро отменить новые санкции.

Источники утверждают, что в Белом доме выражают надежду, что они успеют ввести санкции до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Главными целями новых ограничений могут стать российские компании и граждане, заподозренные Вашингтоном в кибератаках.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Обаме могут дать право ввода санкций за кибератаки на избиркомы

Обаме могут дать право ввода санкций за кибератаки на избиркомыНа данный момент у президента США Барака Обамы нет возможности для введения ограничений за попытку вмешательства в выборы

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