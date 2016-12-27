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Захвачен помощник главаря ИГ в районе Мосула

Боевик Абу Харис аль-Матьюти пленен бойцами антитеррористического подразделения Ирака

Захвачен помощник главаря ИГ («Исламское государство») Абу Харис аль-Матьюти в районе иракского города Мосул.

Об этом заявил телеканал «Ас-Сумария».

Высокопоставленный боевик был схвачен вместе с 14 экстремистами, которые занимались сбором разведывательных данных в квартале Бакр, сообщает ТАСС.

При этом бойцам международной антитеррористической коалиции, захватившим аль-Матьюти, помогли местные жители, указавшие местоположение боевиков.

Сам главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади предположительно находится в Мосуле, чтобы вдохновлять своих сторонников.

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Известия // вторник, 27 декабря 2016 года

Захвачен помощник главаря ИГ в районе Мосула

Боевик Абу Харис аль-Матьюти пленен бойцами антитеррористического подразделения Ирака

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