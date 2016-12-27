Полиция возбудила дело об избиении москвича, открывшего номера BMW

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения на Патриарших прудах мужчины, который убрал бумагу, закрывавшую номера неправильно припаркованного BMW, и пытался сфотографировать их, чтобы зафиксировать факт нарушения ПДД.

В МВД сообщили, что 22 декабря поступила информация об избиении человека на Патриарших прудах в Москве. Прибывшие на место полицейские узнали от потерпевшего, что он был избит после того, как пытался снять бумагу, закрывавшую номера неправильно припаркованной машины, и сфотографировать их, передает «РИА Новости».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.

Отмечается, что, по заявлению потерпевшего, на него напали четверо мужчин, которые вышли из автомобиля. После этого нападавшие скрылись.

Читайте также:



Неизвестные отобрали 9 млн рублей у предпринимателя в Москве