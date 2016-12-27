Полиция возбудила дело об избиении москвича, открывшего номера BMW

В МВД уточнили, что мужчина перед тем, как его побили, пытался сфотографировать прикрытые бумагой номера машины
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения на Патриарших прудах мужчины, который убрал бумагу, закрывавшую номера неправильно припаркованного BMW, и пытался сфотографировать их, чтобы зафиксировать факт нарушения ПДД.
В МВД сообщили, что 22 декабря поступила информация об избиении человека на Патриарших прудах в Москве. Прибывшие на место полицейские узнали от потерпевшего, что он был избит после того, как пытался снять бумагу, закрывавшую номера неправильно припаркованной машины, и сфотографировать их, передает «РИА Новости».
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»)», — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Александр Князев.
Отмечается, что, по заявлению потерпевшего, на него напали четверо мужчин, которые вышли из автомобиля. После этого нападавшие скрылись.
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