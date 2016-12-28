Допрошены свидетели трагедии с самолетом Ту-154.

Об этом заявили в СК РФ.

Следователи допросили очевидцев катастрофы, в том числе человека, который снял на видео момент падения самолета. Само любительское видео, как и записи с камер аэропорта Сочи, были изъяты и приобщены к делу.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли образцы топлива, которые будут направлены на исследование, и провели детальный осмотр летного поля, сообщает «Федеральное агентство новостей»​​​​​​​.

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