Катастрофа попала на камеру видеолюбителя
Допрошены свидетели трагедии с самолетом Ту-154.
Об этом заявили в СК РФ.
Следователи допросили очевидцев катастрофы, в том числе человека, который снял на видео момент падения самолета. Само любительское видео, как и записи с камер аэропорта Сочи, были изъяты и приобщены к делу.
Кроме того, правоохранительные органы изъяли образцы топлива, которые будут направлены на исследование, и провели детальный осмотр летного поля, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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