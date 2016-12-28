Роман Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что новогодняя ночь в Москве и области не будет морозной и снежной, в течение праздников москвичей ждет температура выше климатической нормы.

По его словам, холоднее всего будет в четверг, 29 декабря. В этот день столбики термометров в столичном регионе могут опуститься до отметки в минус 7-8 градусов. В Подмосковье может быть еще холоднее — до минус 10 градусов ночью. А вот к пятнице установится нулевая температура.

Начиная с пятницы, температура будет колебаться в районе от минус 2 до плюс 2 градусов, отметил он. Ночью в субботу — до минус 4 градусов.

— В новогоднюю ночь температура будет от нуля до минус 7 градусов. Это будет зависеть от района, — сказал Вильфанд.

Обильных снегопадов, как хотелось бы многим на Новый год, не предвидится, сказал глава Росгидромета.

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Новый год будет теплее