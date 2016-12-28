Торговля непищевым алкоголем в Москве запрещена на 30 дней

Торговля спиртосодержащей непищевой продукцией в Москве запрещена на 30 дней с 26 декабря.

Об этом заявила мэрия Москвы, ссылаясь на постановление Роспотребнадзора.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить продажу спиртосодержащей непищевой продукции, которая содержит более 25 процентов этилового спирта», – цитирует «РИА Новости» документ.

При этом это ограничение не будет касаться лекарственных препаратов на спирту, парфюмерии и жидких стеклоочистителей.

Ранее подобные меры были введены в нескольких областях. Главная причина – смертельное отравление 77 человек средством для ванн «Боярышником» в Иркутске.

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