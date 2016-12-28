Умерла исполнительница роли принцессы Леи из «Звездных войн» Кэрри Фишер.

Об этом заявило агентство Associated Press.

Актриса скончалась от сердечного приступа на 61 году жизни.

Ранее Фишер была госпитализирована в критическом состоянии, после проблем с сердцем, возникших во время полета из Лондона в Лос-Анджелес, сообщает «Lenta.ru».

В клинике департамента пожарной охраны ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и после стабилизации состояния выписали.

Самая известная роль актрисы – принцесса Лея в киноэпопее «Звездные войны».

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