Еще трое жителей Иркутска погибли от передозировки этилового спирта
Метанол стал причиной смерти 74 из 77 жертв отравления «Боярышником» в Иркутске.
Об этом заявила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.
«Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта», – цитирует ее «РИА Новости».
Сейчас в больницах области остаются 11 отравившихся.
Метиловый спирт содержался в косметическом средстве «Боярышник», который принимали почти все жертвы.
Следует заметить, что ни на вкус, ни на запах отличить питьевой этиловый от ядовитого метилового спирта невозможно.
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