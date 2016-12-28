СМИ: Полиция опасается массовых беспорядков в день инаугурации Трампа

Спецслужбы США и полиция готовятся противостоять массовой волне протестов по всей стране в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа, в частности, протестующим против прихода к власти республиканца могут противостоять до миллиона его сторонников, сообщает New York Times.

Издание отмечает, что американское общество после выборов президента по-прежнему разделено. 20 января состоится церемония инаугурации Трампа и в этой связи спецслужбы и полиция готовятся к проведению наиболее масштабной за всю новейшую историю страны операции по обеспечению безопасности, пишет New York Times.

Газета отмечает, что обеспечением безопасности 20 января будут заниматься сразу три десятка ведомств, которые уже готовятся к наплыву протестующих. Чиновники отмечают, что протесты, по всей видимости, окажут существенное давление на аппарат безопасности, который и без того серьезно загружен.

Security surrounding the inauguration of Donald Trump is proving to be the most challenging in recent history https://t.co/nZmmqmg37d — The New York Times (@nytimes) 27 декабря 2016 г.

Экс-глава министерства национальной безопасности США Майкл Чертофф заявил, что не может представить себе «более трудной с точки зрения безопасности церемонии, чем предстоящая».

Инаугурация Трампа состоится 20 января на Капитолийском холме, у здания Конгресса. Для проведения церемонии идет строительство специальной площадки, на которой Трама принесет присягу в качестве 45-го президента США.

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