17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве 10-летнего брата

В Москве по подозрению в убийстве своего 10-летнего брата задержан 17-летний молодой человек.

«Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК России и сотрудников полиции в кратчайшие сроки установлен и задержан по подозрению в совершении убийства 17-летний брат потерпевшего. Во время допроса молодой человек признал вину», — сообщила старший помощник руководитель Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова, передает ТАСС.

Напомним, вечером 27 декабря в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте было обнаружено тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Следователи установили причину смерти — удушение.

В ближайшее время 17-летнему юноше предъявят обвинение и изберут меру пресечения.



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