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Турция и РФ согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Оно наступает 29 декабря

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии.

По данным Анатолийского агентства, согласованный план предоставят сторонам конфликта в Сирии. Достигнутые договоренности предполагают прекращение боевых действий в 0.00 29 декабря и распространяются на террористические организации, передает ТАСС.

План охватывает все районы Сирии, где сейчас идут бои между правительственной армией и группировками вооруженной оппозиции.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Турция и РФ согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Оно наступает 29 декабря

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