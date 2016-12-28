Турция и РФ согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии.

По данным Анатолийского агентства, согласованный план предоставят сторонам конфликта в Сирии. Достигнутые договоренности предполагают прекращение боевых действий в 0.00 29 декабря и распространяются на террористические организации, передает ТАСС.

План охватывает все районы Сирии, где сейчас идут бои между правительственной армией и группировками вооруженной оппозиции.

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