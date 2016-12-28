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Российские ученые испытывают новый препарат против рака

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, средство уже показало фантастический результат

Российские ученые начали испытания нового препарата против рака, который «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом». Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

По словам главы Минздрава, сейчас идет вторая фаза клинических испытаний препарата. Скворцова добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, которые блокируют развитие той или иной злокачественной опухоли в организме, передает «Федеральное агентство новостей».

Онкологические заболевания являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран. По данным Минздрава, за последние 10 лет число больных в России выросло на 18%, сейчас от онкологии страдают около 3 млн человек.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Российские ученые испытывают новый препарат против рака

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, средство уже показало фантастический результат

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