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Подросток, подозреваемый в убийстве брата, оказался гражданином США

Задержанный юноша признал свою вину

Подозреваемый в убийстве своего 10-летнего брата в квартире дома на Ломоносовском проспекте в Москве 17-летний подросток является гражданином США. Юноша родился в Лос-Анджелесе. 

Тело сына обнаружила мать через пять часов после убийства. По предварительной информации, юноша задушил брата, завернул его тело в простыню и спрятал в туалете. 

Женщина решила обратиться в полицию, однако подозреваемый в убийстве подросток начал избивать мать, чтобы помешать ей. Женщина все же смогла выбраться из квартиры и убежала к соседке, которая вызвала полицию, сообщает РЕН ТВ.

Юноша, не ставший дожидаясь приезда правоохранительных органов, сбежал из квартиры, однако позже он был задержан.

«Во время допроса молодой человек признал вину. В ходе проведения следственных действий установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей», – цитируют Дни.Ру сообщение столичного Следственного комитета. 

По словам соседа, это была нормальная тихая семья, в которой было трое мальчиков. Все дети были воспитанные, обходительные, всегда здоровались.

Напомним, СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Подросток, подозреваемый в убийстве брата, оказался гражданином США

Задержанный юноша признал свою вину

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