В Москве открылась выставка Васи Ложкина

В Москве в Центральном доме художника на Крымском Валу открылась выставка Алексея Куделина, творящего под псевдонимом Вася Ложкин, «Живы будем — не помрем», на которой представлены картины и инсталляции по эскизам художника. В экспозицию вошли картины, написанные за последние полтора года.



По словам автора, все работы наполнены оптимизмом. Свой стиль Ложкин называет постлубок или плакат. Критики же называют его художественную манеру антилубок.



Восемьдесят картин сгруппированы по четырем темам: путешествие в параллельные миры, любовь, безумие и смерть.

Картины, представленные на выставке, — это очередная серия приключений его бессменных героев. Медведи и коты, бабки и мужики, клоун и белки, угрюмые, но в то же время оптимистичные, попадают в новые обстоятельства, всячески взаимодействуя с враждебной реальностью.



Любимая работа самого Ложкина называется «Великая стройка». «Это строят товарищи, строят Вавилонскую башню. Вот у них там план строительства Вавилонской башни. Вот они ее строят, как бы. Тут всякая мистика, масонство, сплошные знаки, символизм. Инопланетяне тут, спутники, черти — всё очень красиво», — цитирует ОТР комментарий художника.

Несколько полотен Вася Ложкин написал специально к Новому году.



Выставка продлится до 15 января.