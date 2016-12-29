Свет добра и теплоты

Главное чудо Хануки, как известно, это чудо с маслом, огонь от которого, противореча всем законам природы, горел целых восемь дней, а не один, как положено. С тех самых пор евреи во всем мире отмечают этот замечательный праздник и называют его «праздником света и добра». Разберемся же, почему.

Для начала окунемся в историю. События, предшествующие великому чуду, переносят нас во II век до н.э. — в темные времена, когда Иудея была в подчинении эллинистической империи Селевкидов, императором которой был Антиох IV Епифан, желающий растворить иудаизм в эллинизме. Его политика не была трудной к восприятию, а скорее наоборот — примитивной и однобокой: Тора — не более чем просто книга, в которой, безусловно, есть жизненная мудрость. А заповеди, соблюдение которых не имеет однозначного логического и практического смысла, вовсе запрещались к соблюдению. К огромному сожалению, и в современном мире во многих странах мы сталкиваемся со схожим отношением к Торе и заповедям: например, где-то запрещают кошерный убой скота и исполнение одной из важнейших заповедей обрезания.

Для еврейского народа возможность изучения Торы и соблюдения заповедей, данных им Всевышним, на протяжении всей истории имели колоссальное значение — отречься от религии означало изменить вере, преданность которой может превышать даже цену собственной жизни. И в ответ на политику греческого императора вспыхнуло восстание, которое возглавили храбрый юноша Иегуда Маккавей и его братья. История гласит, что в данном восстании приняло участие всего 13 молодых людей, которые не были профессиональными воинами и вовсе не обладали хорошим вооружением, они были простыми студентами ешивы — религиозного образовательного учреждения для мужчин. Тем не менее, жертвуя собой ради веры, они отважились начать настоящую партизанскую войну против хорошо обученного и вооруженного войска Антиоха, численно во много раз превосходившее их небольшой, но смелый полк. Именно в ответ на их преданность Всевышний сотворил то знаменитое чудо.

И вот освободители-Маккавеи, зайдя в оскверненный эллинистами Храм, нашли только один кувшинчик с печатью Первосвященника. Как мы уже знаем, это масло горело не один день, а целых восемь — а за это время удалось изготовить и доставить в Храм новое, чистое масло.

Праздник Ханука имеет и другой скрытый смысл: война с греко-сирийскими войсками была не только войной за территорию, но и борьбой за духовную свободу и независимость евреев от чуждого влияния. Поэтому само ханукальное чудо является символом обновления и света, в котором так нуждались наши предки в непростое для еврейского народа время. Освящение Храма, огонь в меноре означали для всего народа не только ритуал, некое физическое действие, но подлинное духовное обновление. И зажечь этот огонь помогла именно чистая вера нашего народа в Бога, вера в то, что Он даст нам победу даже над превосходящими нас силами противника. К сожалению, последнее время было наполнено страшными событиями в самых разных концах света. И все мы видим, что наш мир, как никогда в последние десятилетия, нуждается сегодня в новой победе над злом, в свете добра и теплоты.

Поговорив об истории и значении Хануки, нельзя миновать рассказ о традиции празднования. Одной из особенностей Хануки является то, что ее принято отмечать публично. В мировых столицах, в том числе и в Москве, на главных площадях города зажигают традиционные ханукальные восьмисвечники. А даже когда зажигают свечи дома — менору нужно поставить так, «чтобы свет был виден на улице».

В 2016 году Федерация еврейских общин России отметила 25-летие доброй ханукальной традиции, сложившейся в нашей стране, — зажигание хануки в центре столицы. И для многих нас, евреев, живших в период СССР, эта традиция имеет особое значение: при советской власти мы и представить себе не могли, что сможем открыто делиться ханукальным светом и радоваться празднику вместе со всей страной.



А какой же праздник без особых угощений! Чудо, произошедшее с маслом, в должной мере отразилось на праздничной кухне: традиционные оладушки латкес, картофельные драники, пончики и другие виды выпечки, приготовленные на масле, всегда украшают традиционный ханукальный стол. Что, конечно, особенно нравится детям, которым позволено радовать себя сладкими угощениями в каждый из восьми дней Хануки.

И это далеко не единственная детская радость на Хануку — существует традиция дарить подрастающему поколению деньги, так называемые хануке гелт. Но и этот обычай таит в себе воспитательную нотку: при этом принято объяснять, что небольшую часть подарка принято отдавать на благотворительность.

Каждый праздничный вечер, когда мы зажигаем еще одну свечу на меноре, мы напоминаем самим себе, что должны всё время расти духовно и распространять наш свет вокруг. И я надеюсь, что эта Ханука осветит мир на целый год вперед и ее частичка дойдет до каждого, даже самого темного уголка мира.

Автор — президент Федерации еврейских общин России