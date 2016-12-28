Поздравление Путина прозвучит в московском метро 31 декабря

Столичная подземка и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в течение всей новогодней ночи – 1 января 2017 года. Об этом рассказал заместитель мэра Максим Лискутов на заседании правительства Москвы.

Кроме того, в вагонах метро 31 декабря в 23.50 можно будет слышать поздравление с Новым годом от президента России Владимира Путина. На кольцевой линии запустят специальный новогодний поезд, на станциях метро и эскалаторах организуют прямую аудиотрансляцию поздравления главы государства в режиме online.

Кроме того, на станциях столичной подземки будут выступать музыканты, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также всю ночь будут работать ночные и популярные маршруты наземного городского транспорта – 153 маршрута и 16% от общего количества, сообщает сетевое издание m24.ru.

Все изменения в ночном трафике столицы нацелены на то, чтобы москвичи и гости города смогли комфортно отметить Новый год и продолжить праздновать его на улицах города или в парках.

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