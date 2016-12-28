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СКР предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником»

Всего по делу задержаны 22 человека

Шестнадцати фигурантам уголовного дела о массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске предъявили обвинения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, обвинения предъявлены по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По делу задержаны 22 человека. Семь из них заключены под стражу, 10 — отправлены под домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде.

Также подписка о невыезде взята с  замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. 

По состоянию на 28 декабря 2016 года из 123 человек, госпитализированных в Иркутске из-за отравления метиловым спиртом, скончалось 77 человек, 11 пострадавших находится в больницах, 26 — выписаны, 9 — самостоятельно покинули лечебные заведения.

Ранее Роспотребнадзор ввел 30-дневный запрет на продажу в России непищевых продуктов с содержанием этилового спирта более 25%.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СКР предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении «Боярышником»

Всего по делу задержаны 22 человека

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