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Банки поделятся друг с другом клиентами

В России учреждена ассоциация «Финтех», которая займется высокими технологиями идентификации клиентов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Открытие», Национальная система платежных карт (подконтрольная ЦБ) и Qiwi станут учредителями консорциума «Финтех», который займется развитием финансовых технологий (финтехов) в России. Решение об учреждении ассоциации «Финтех» было принято 28 декабря 2016 года. 

Как отметила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, основными целями работы ассоциации станут разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики.

— Усилия участников ассоциации будут направлены на изучение и внедрение наиболее перспективных технологий, в том числе технологий распределенных реестров, открытых интерфейсов (открытых API) и удаленной идентификации, а также создание единого пространства для платежей физических и юридических лиц и др., — пояснила зампред Центробанка.

Эксперты считают развитие финтехов перспективным направлением, но отмечают, что критически важно максимально упростить и автоматизировать как возможность получения доступа к сервисам клиентов, так и взаимодействие между компаниями, сохранив при этом безопасность внедряемых процессов.

— Основными темами, которые обсуждались на встрече (закрытое заседание в ЦБ, на котором было принято решение о создании «Финтеха». — «Известия»), были развитие удаленной идентификации банковских клиентов (чтобы граждане, один раз идентифицированные в одном банке, не проходили идентификацию в другой кредитной организации), а также техническое открытие API-протоколов, — рассказал «Известиям» один из участников встречи.

По словам другого собеседника «Известий», который также принимал участие в закрытой встрече, открытие АРI-протоколов означает, что банки и прочие фининституты будут включать другим кредитным организациям точки входа на открытие продуктов. Цель новации состоит в том, что банки с хорошей клиентской базой смогут передавать ее другим кредитным организациям для доступа клиентов к продуктам последних. Это, по сути, интеграция продуктов банков через интернет-банк, так называемый конструктор продуктов.

«Известия» ранее сообщали, что ЦБ, Минкомсвязи и Росфинмониторинг разработали поправки в 115-ФЗ, вводящие механизм удаленной идентификации банковских клиентов. После прохождения идентификации в одном банке клиент может открывать вклады или брать кредиты дистанционно в других организациях — например, по скайпу

— Создание подобного межбанковского акселератора, на наш взгляд, позволит быстрее познакомить финтех-компании и банки для апробации идей финтехов в банках, — отметил источник, близкий к ЦБ. — Не секрет, что финтехам зачастую непросто достучаться до банков, а теперь у них появляется такая возможность. Небольшие команды могут быстрее внедрять идеи и пробовать что-то новое.

Оценив и поняв эффективность того или иного продукта, кредитная организация сможет в дальнейшем принять заключение о внедрении (или не внедрении) решения в своих процессах и продуктах, пояснил источник, близкий к ЦБ.

По словам собеседника, механизмы упрощенной идентификации позволят предоставлять банковские услуги в тех регионах страны, где они отсутствуют или присутствуют с ограничениями, создать конкуренцию и предоставить клиенту возможность выбора лучших продуктов. Источник подчеркнул, что открытие продуктового API для финтехов позволит дать клиентам новые банковские услуги и сервисы в привычных для них экосистемах (к примеру, мобильных приложениях, не обязательно банковских).

— А вопрос регулятивных послаблений необходимо тщательно изучить и проработать, ведь нужно четко понимать, к каким последствиям для отрасли может привести то или иное послабление, — добавил источник «Известий».

 Эксперты отрасли уже поддержали новацию.

— Создание площадки для технологического сотрудничества банков видится весьма перспективным, — комментирует гендиректор Zecurion Алексей Раевский. — Интеграция банков на уровне интернет-клиентов позволит вывести удобство и качество обслуживания на новый уровень. Возможно, в этом процессе будут привлекаться новые инвестиции, но не думаю, что нас ждет бум в этой области. Сейчас уже много довольно развитых технологий, вопрос только в их интеграции.

По мнению Алексея Раевского, новация прежде всего будет интересна банкам, ориентированным на розницу.

— Главное, чтобы новая инициатива не превратилась в некий закрытый клуб, в который не пускают посторонних, как у нас это часто бывает, — отметил гендиректор Zecurion. — Удаленная идентификация и открытие API-протоколов позволит кредитным организациям предлагать более сфокусированный продукт и, в конечном итоге, повышать продажи.

Замдиректора по развитию бизнеса компании Positive Technologies Алексей Качалин указывает, что для финтехкомпаний и банков, проводящих цифровую трансформацию, критически важно максимально упростить и автоматизировать как возможность получения доступа к сервисам клиентов, так и взаимодействие между компаниями, сохранив при этом достаточный контроль безопасности внедряемых процессов.

— В связи с этим, безусловно, необходим единый механизм повторной идентификации, — отметил Алексей Качалин. — И вопрос скорее не столько в потребности механизма, сколько в его реализации. Организация второго канала подтверждения через SMS признана ненадежной: как из-за уязвимости самих телеком-операторов, так и в связи с тем, что SMS часто приходит на то же самое устройство (мобильное), с которого осуществляется доступ. Это позволяет одним «вредоносом» перехватить и вводимый пароль, и само SMS-сообщение.

По мнению эксперта, проблему может решить биометрия, но по этим технологиям еще нет сложившейся практики (в том числе сертификации решений у регуляторов), что может вызвать, особенно на первых этапах, выявление уязвимостей, аналогичных проблемам с подтверждением через SMS.

— Развитие в этом направлении неизбежно, обсуждаемые меры безопасности очевидно необходимы — без них эти технологии не смогут быть эффективно внедрены, — резюмировал Алексей Качалин.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Банки поделятся друг с другом клиентами

Банки поделятся друг с другом клиентамиВ России учреждена ассоциация «Финтех», которая займется высокими технологиями идентификации клиентов

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