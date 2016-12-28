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Самый длинный эскалатор в мире появился в московском метро

Его длина составляет 130 м

Самый длинный эскалатор в мире построили на станции «Парк Победы» Московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Запустили эскалатор на «Парке Победы» — самый длинный в мире. Можно подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Длина эскалатора 130 м, а нижняя точка подъемника располагается на глубине 68 м, уточнил заместитель мэра.

В 2016 году, по словам Хуснуллина, в строй ввели 16,3 км тоннелей метро, включая восемь станций и два депо, сообщает телеканал «360». 

Напомним, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать в течение всей новогодней ночи 1 января 2017 года.

31 декабря в 23.50 в вагонах метро можно будет услышать поздравление с Новым годом от президента России Владимира Путина. Специальный новогодний поезд запустят на Кольцевой линии, а на станциях метро и эскалаторах организуют прямую аудиотрансляцию поздравления главы государства.

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Самый длинный эскалатор в мире появился в московском метро

Его длина составляет 130 м

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