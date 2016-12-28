В Липецке штрафуют нарушителей «масочного режима». Всего за несоблюдение профилактических мер составлено 38 протоколов, в том числе шесть — на юридических лиц.

Как сообщает GOROD48, всего было проведено 390 проверок по соблюдению противоэпидемических мероприятий по ОРВИ и гриппу.



Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие прививок у тех, для кого они обязательны, нарушение «масочного режима» у работников торговли и социальных объектов, а также в школах и дошкольных учреждениях. Кроме того, тщательно следят и за соблюдением температурного режима.

Напомним, в Липецке с 19 по 31 декабря включительно введен карантин. Основанием стало то, что в городе зарегистрировали 43 лабораторно подтвержденных случая гриппа. Кроме того, 19 декабря эпидпорог среди детей от 7 до 14 лет был превышен в три раза.



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