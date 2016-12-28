Советник Порошенко: Дед Мороз и Снегурочка – агенты разведки и Кремля

Новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка могут быть не просто активными агентами российской разведки, но и инструментом мягкой силы Кремля. Такое заявление сделал советник президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев на своей странице в Facebook.

В связи с этим, по мнению Медведева, необходимо тщательно обдумать вопрос о декоммунизации этих «символов советской эпохи», пишет «Русская планета».

«Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?» — цитирует «РИА Новости» советника Порошенко.

Власти Украины отказались от использования образов Деда Мороза и Снегурочки. Вместо резиденции Деда Мороза в Киеве открылась резиденция святого Николая.

Ранее В Киеве депутаты декоммунизировали потолок здания Верховной рады. Художественное панно «Цветущая Социалистическая Украина» закрыли натяжным потолком.



Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», одобренный радой, начал действовать на Украине в мае 2015 года. В соответствии с ним все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР, а также в которых упоминаются коммунизм, советская власть и ее институты — компартия, комсомол, пионерия, подлежат переименованию.



Напомним, в среду украинского дипломата Вадима Трюхана выгнали из студии «Первого канала» во время прямого эфира программы «Время покажет» за отказ почтить память погибших пассажиров Ту-154 минутой молчания.

