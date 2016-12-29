Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович завершила карьеру в 29 лет

Сербская теннисистка и жена немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера заявила, что больше не может стабильно выступать на высоком уровне

Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я приняла решение завершить карьеру. Это было тяжелое решение. Я хотела бы выступать на высоком уровне, как я умею, но поняла, что уже не смогу делать это долго», — написала 29-летняя спортсменка в Facebook.

В своей карьере спортсменка выиграла «Ролан Гаррос» и дошла до финала Australian Open в 2008 году, после чего вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также 29-летняя сербская теннисистка проходила в полуфинал Уимблдона и участвовала в четвертьфинале US Open. В июле 2016 года Иванович вышла замуж за полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Читайте также:

Шарапова провела первый за 11 месяцев матч

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович завершила карьеру в 29 лет

Сербская теннисистка и жена немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера заявила, что больше не может стабильно выступать на высоком уровне

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке