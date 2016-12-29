Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович завершила карьеру в 29 лет

Бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович объявила о завершении карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс».



«Я приняла решение завершить карьеру. Это было тяжелое решение. Я хотела бы выступать на высоком уровне, как я умею, но поняла, что уже не смогу делать это долго», — написала 29-летняя спортсменка в Facebook.

В своей карьере спортсменка выиграла «Ролан Гаррос» и дошла до финала Australian Open в 2008 году, после чего вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Также 29-летняя сербская теннисистка проходила в полуфинал Уимблдона и участвовала в четвертьфинале US Open. В июле 2016 года Иванович вышла замуж за полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

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