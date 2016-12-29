МИД Польши потребовал у РФ записи из кабины Ту-154М Качиньского

Министерство иностранных дел Польши направило российской стороне ноту с требованием безотлагательно передать неизвестные записи из кабины разбившегося под Смоленском Ту-154М, сообщает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

«МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета Ту-154 за несколько секунд до крушения по Смоленском в 2010 году», — говорится в заявлении ведомства.

Посольство России в Польше назвало безосновательными требования министерства национальной обороны республики.



В российском посольстве отметили, что президент РФ Владимир Путин «предельно четко расставил все акценты» в комментарии по поводу смоленской авиакатастрофы, а картина трагедии была восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом и Комиссией по расследованию авиационных происшествий госавиации Польши.