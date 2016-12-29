В 2017 году госкомпании будут направлять на дивиденды 25% от прибыли

С 2017 года госкомпании вновь будут направлять не менее 25% от чистой прибыли на дивиденды. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что все компании с госучастием в 2017–2019 годах должны будут платить дивиденды в размере 50% прибыли.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, «срок действия акта правительства о дивидендах истекает‪ 31 декабря и если до этого времени не будет подписан новый документ, то‪ с 1 января 2017 года компании должны будут платить не менее 25%».

«Пока формализованного решения правительства о том, что госкомпании будут платить по 50% в дивиденды в следующие три года, нет. Но еще имеется время подготовить его до конца года. Мы, конечно, настаиваем на том, чтобы компании платили 50%. Но формально-юридически соответствующего распоряжения пока нет», — сказал Моисеев.



Напомним, что премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле 2016 года подписал распоряжение, согласно которому все госкомпании по итогам 2015 года должны заплатить акционерам не менее 50% чистой прибыли (по утвержденному порядку — не менее 25%) в качестве дивидендов. Согласно правительственной оценке, реализация инициативы должна дополнительно принести в бюджет не менее 100 млрд рублей.

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