Венесуэла купит у РФ оружие для борьбы с беспорядками

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство одобрило выделение средств на приобретение современного вооружения российского и китайского производства, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, купленное оружие пойдет на оснащение подразделений специального назначения и быстрого реагирования, в том числе ответственные за борьбу с беспорядками.

Также Мадуро добавил, что в скором времени должен состояться визит главы Министерства обороны Венесуэлы в Россию и Китай для совершения соответствующих сделок.