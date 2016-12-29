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Четверг,
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Венесуэла купит у РФ оружие для борьбы с беспорядками

Правительство одобрило выделение средств на приобретение современного российского вооружения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство одобрило выделение средств на приобретение современного вооружения российского и китайского производства, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, купленное оружие пойдет на оснащение подразделений специального назначения и быстрого реагирования, в том числе ответственные за борьбу с беспорядками.

Также Мадуро добавил, что в скором времени должен состояться визит главы Министерства обороны Венесуэлы в Россию и Китай для совершения соответствующих сделок.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Венесуэла купит у РФ оружие для борьбы с беспорядками

Правительство одобрило выделение средств на приобретение современного российского вооружения

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