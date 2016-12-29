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В Риге самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

В результате инцидента никто не пострадал

Самолет авиакомпании AirBaltic совершил аварийную посадку в Риге в среду вечером, передает «Федеральное агентство новостей».

Воздушное судно направлялось в столицу Латвии из Копенгагена. Рейс должен был приземлиться в 17.40, но из-за возникших проблем с шасси посадка была произведена только в 18:48.

В аэропорту по техническим причинам были введены повышенные меры безопасности. На борту воздушного судна находились 68 пассажиров, включая членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

В Риге самолет совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

В результате инцидента никто не пострадал

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