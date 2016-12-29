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Названы самые богатые знаменитости по версии журнала Forbes

В тройку вошли режиссеры Джордж Лукас и Стивен Спилберг, а также телеведущая Опра Уинфри

Американский журнал Forbes назвал самых богатых знаменитостей, в число которых вошли создатель легендарной саги «Звездные войны» Джордж Лукас, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри.

Первую строчку рейтинга занял Джордж Лукас с состоянием в $4,6 млрд. Наибольшую часть этого состояния он выручил от продажи компании Lucasfilm, которую за $4,05 млрд купила компания Walt Disney. Кроме этого, Лукас владеет ранчо площадью более 24 кв. км в штате Калифорния, передает ТАСС.

На втором месте журнал расположил другого режиссера — Стивена Спилберга, чье состояние достигает $3,7 млрд. Основная часть дохода режиссера поступила от работы студии DreamWorks. Режиссер также получает прибыль от компании Universal Pictures.

На третьей строчке рейтинга расположилась известная телеведущая Опра Уинфри, заработавшая $2,8 млрд. основной доход ей принесла ее компания Harpo Productions, а также недвижимость на Гавайях.

Четвертое место занял баскетболист Майкл Джордан с состоянием в $1,2 млрд, которое он «сколотил» на рекламе спортивной одежды и обуви. Пятым издание назвало иллюзиониста Дэвида Сет Коткина (Копперфильда) с состоянием в $850 млн.

Также в список вошли американский гольфист Тайгер Вудс ($740 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($700 млн), рэппер Джей-Зи ($610 млн), певица Мадонна ($560 млн), музыканты Джимми Баффет ($550 млн) и Джон Бон Джови ($410 млн), а также другие американские знаменитости.

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Названы самые богатые знаменитости по версии журнала Forbes

В тройку вошли режиссеры Джордж Лукас и Стивен Спилберг, а также телеведущая Опра Уинфри

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