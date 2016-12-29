ЦБ РФ отозвал лицензии еще у двух московских банков

Центробанк аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций — «Банка на Красных Воротах» (БНКВ) и банка «НКБ».



Как говорится в сообщении пресс-службы финрегулятора, «Банк на Красных Воротах» не соблюдал федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.



ЦБ также отмечает, что в связи с потерей ликвидности банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.



«НКБ», по данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал приняты риски. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций.



В обоих банках назначена временная администрация. Лицензии отозвана с 29 декабря.



По состоянию на 1 декабря 2016 года «Банк на Красных Воротах» занимал 275-е место, а «НКБ» — 527-е место в банковской системе РФ. Организации также участвовали в системе страхования вкладов.

