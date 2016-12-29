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Число жертв отравления «Боярышником» увеличилось до 76

Причина смерти — метанол

В Иркутске растет число жертв отравления средством для ванн «Боярышник» — погибло уже 76 человек.

«По последним данным, общее число пострадавших — 123, погибших — 76 человек. У всех 76 подтвержденная причина смерти — метанол», — сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко на заседании региональной комиссии по ЧС, передает ТАСС.

Ранее Минздрав Иркусткой области сообщал о 74 погибших.

Однако Ярошенко заявил, что сегодня был зафиксирован еще один случай отравления метанолом — в пять утра из города Шелехов в Медсанчасть ИАПО Иркутска поступил мужчина. Биохимический анализ крови подтвердил наличие метилового спирта в крови пострадавшего. Мужчина находится в тяжелом состоянии, он рассказал врачам, что пил «Боярышник».

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Число жертв отравления «Боярышником» увеличилось до 76

Причина смерти — метанол

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