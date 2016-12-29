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Четверг,
29 декабря
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Москвичка украла наряженную елку у своей соседки. Видео

Заведено уголовное дело

Москвичка украла наряженную елку, которую установила на лестничной площадке ее пожилая соседка, сообщили в МВД России. 43-летнюю злоумышленницу задержали. Заведено уголовное дело по статье «Кража». 

Инцидент произошел ночью на 1-й Владимирской улице. В полицию обратилась женщина. «Она сообщила, что обнаружила пропажу новогодней наряженной елки с гирляндами, которая находилась на лестничной площадке», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Телеканал «360» опубликовал запись с камер наблюдения.

Благодаря следу из елочных украшений, которые осыпались с елки, преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Оказалось, что злоумышленница проживает в соседнем подъезде.

Новогоднюю елку вернули владелице.

Ведущие российские стилисты и дизайнеры рассказали «Известиям», во что актуально наряжать новогоднюю елку в этом году, а также поделились своими лайфхаками. 

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Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Москвичка украла наряженную елку у своей соседки. Видео

Заведено уголовное дело

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