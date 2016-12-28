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Елки-2017: во что одеть новогоднюю красавицу?

Российские дизайнеры и стилисты — об актуальных цветах и украшениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В канун Нового года стоит позаботиться не только о поиске идеальных вечерних туалетов, но и о праздничном убранстве своего дома, главным украшением которого традиционно является новогодняя елка. Ведущие российские дизайнеры и стилисты рассказали «Известиям» о том, во что нынче актуально наряжать зеленую красавицу, а также поделились собственными лайфхаками. 

Денис Симачев:​​​​​​​

— Совет простой: наряжайте елку в красные цвета и довершите ансамбль красной звездой на макушке. Год был такой сложный, високосный, его надо правильно проводить и зайти в Новый год с праздничными ощущениями. Красный цвет как раз это символизирует, к тому же символ 2017-го — огненный петух. 

Катя Добрякова: 

— Каждый год рынок предлагает нам всё новые и новые варианты декора елок и разнообразных новодельных игрушек. Все витрины так и упрашивают нас купить что-то новое, но не надо забывать, что антресоли не бездонные. Накопленные годами игрушки потом просто становится некуда складывать. 

В этом году хочется не обращаться к новому, а, наоборот, раскопать бабушкины или родительские «сокровищницы» в поисках стареньких, сделанных с душой, разрисованных вручную стеклянных и таких хрупких елочных игрушек. Если вам некого «раскулачивать», такие можно найти на вернисаже или в интернет-барахолках. Дополнить эти композиции можно знакомыми с детства конфетами «Белочка», «Мишка на Севере» и всем, что с малых лет напоминает нам о новогодней елке с мешком подарков.

Игорь Гуляев: 

— В этом году я украшал елку не только для собственного дома, но и для городского праздника в родном Санкт-Петербурге. Этот год мой — я родился в год Петуха, а потому  считаю, что вместо звезды на макушке елки должен стоять петух. На моей ели он расположился словно ангел — крыльями держит пику. Я считаю, что чем ярче и красивее, чем богаче украшена елочка, тем насыщеннее и богаче будет сам год. Подобно тому, как многочисленные традиционные наши угощения — классический салат оливье, селедка по шубой и другие — символизируют и притягивают изобилие, так и елка должна быть такой же, чтобы год был плодотворным во всех сферах. 

Творите, экспериментируйте: банты, шары, игрушки! Сегодня в моде позволительно всё, поэтому смешение стилей и направлений может быть и в новогодних украшениях. Главное, на елке обязательно должен быть петух — пусть символ года следит за нами. А вот курицу на стол ставить не надо.

Вика Газинская: 

Фото: личный архив Вики Газинской

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— С детства так повелось, что у нас в доме всегда была русская елка. Не канадская какая-нибудь, а именно наша, пушистая, которая вкусно пахнет. В этом году мы купили большую трехметровую красавицу, привезли ее и установили. Еще с прошлого года я начала активно скупать русские елочные игрушки: на прищепках, в виде фигурок... У меня собралась приличная коллекция совершенно уникальных украшений. Среди них — дирижабли с эмблемой СССР, космонавты, Айболит, Чиполлино, узбечка — были такие раньше игрушки в СССР, зайцы с барабанами... Елка стала совершенно особенной, рассматривать ее стало интересно даже мне самой. 

В отличие от пластиковых бантиков и шариков эти фигурки, на мой взгляд, имеют художественную ценность. Так что если советовать, то я рекомендую начать скупать старые игрушки. Они, кстати, совсем недорого стоят — главное, «заморочиться». 

Оксана Он: 

— Я солидарна с Викой — елка непременно должна быть живая, в этом весь смысл. В этом случае можно даже не украшать ее особенно сильно — она и так будет красивая, пушистая... Советские игрушки — это безусловное эстетство. Но я, например, большой любитель черного, белого и красного. Так повелось, что с детства мы с мамой украшали елку красными елочными игрушками и какими-то самодельными детскими снежинками. 

Можно сделать ставку на полную эклектику, а можно — соблюсти какую-то единую цветовую гамму: это будет симпатично и предельно по-европейски. Советовать в данном случае бессмысленно. Дом и всё, что связано с его украшательством, — вещи абсолютно индивидуальные. Ведь нужно сделать дом именно вашим домом, а не квартирой из какого-то каталога. Поэтому, если вам хочется украшать его золотом, серебром и еще какими-то гирляндами — окей, пусть это будет так. Именно таким образом вы сможете сделать жилище уютным. А самое прекрасное, если у вас есть дети, пусть елку украсят они. У малышей всё прекрасно с вдохновением. 

Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Елки-2017: во что одеть новогоднюю красавицу?

Елки-2017: во что одеть новогоднюю красавицу?Российские дизайнеры и стилисты — об актуальных цветах и украшениях

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