Клиенты закрытых банков получат до 2,7 млрд рублей

Объем вкладов и средств на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в Банке на Красных Воротах и НКБ, у которых Центробанк сегодня отозвал лицензию, на 1 декабря 2016 года достигал 4,1 млрд рублей. Это следует из отчетности кредитной организации, которую публикует регулятор. В Банке на Красных Воротах было размещено 3,8 млрд рублей средств населения, в НКБ — 0,221 млрд.



По информации Агентства по страхованию вкладов, выплаты клиентам возмещения (до 1,4 млн рублей) начнутся не позднее чем 18 января. По оценке управляющего директора по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА) Станислава Волкова, клиенты Банка на Красных Воротах и НКБ получат до 2,7 млрд рублей. Вкладчики и ИП Банка на Красных Воротах, по предварительной оценке, получат до 2,5 млрд, НКБ — до 0,221 млрд рублей.



Как говорится в сообщении пресс-службы регулятора, Банк на Красных Воротах не соблюдал федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. ЦБ также отмечает, что в связи с потерей ликвидности банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами.



НКБ, по данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций.



По состоянию на 1 декабря 2016 года Банк на Красных Воротах занимал 275-е место (активы — 6,5 млрд рублей) а НКБ — 527-е место (1,06 млрд).